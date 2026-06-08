Зінченко пригадав свій період у Манчестер Сіті та трансфер в Арсенал: Взагалі неуспішний

Лівий захисник збірної України та амстердамського Аякса Олександр Зінченко пригадав свій період у Манчестер Сіті та трансфер у лондонський Арсенал.

Про це він розповів в інтерв'ю Ютуб-каналу "Бомбардир".

Лідер "синьо-жовтих" зізнався, що вважає себе дуже фартовим гравцем, адже йому випала чудова нагода попрацювати пліч-о-пліч із топовими футболістами.

"Усе пізнається в порівнянні. Ти кажеш, що я був успішним у МанСіті. Якщо порівнювати з іншими гравцями, з якими я грав – то взагалі неуспішний. Я себе вважаю дуже фартовим у цьому плані, що в мене була можливість доторкнутися й бути поруч з такими людьми – не тільки гравцями, а й тренерським штабом, з усіма. Тому що я навчився й побачив дуже багато речей", – заявив Олександр.

29-річний універсальний гравець розповів, що перед переїздом у Лондон отримав телефонний дзвінок від головного тренера "канонірів" Мікеля Артети, який запитав його з приводу його ситуації у МанСіті.

Зінченко відверто розповів, що на той час переживав непоганий період у клубі, де у плані емоцій та побуду був дуже щасливий.

"Скажу, щоб довго не описувати це все: я ніколи не відчував такої уваги, яка була у мене від Арсенала, і такого бажання мати гравця в своєму клубі, де б я не був. Я такого не бачив, щоб до мене на особистому літаку прилітали головний тренер і директор і вмовляли мене та мою сім'ю перейти, показували проєкт, мою роль у цьому і так далі. Дуже важко було відмовитися від цього. Плюс тоді на той час, якщо настане такий момент і час, що мені потрібно буде залишити МанСіті й залишитися в АПЛ, то це буде один головний тренер – і всі ми знаємо його ім'я", – додав український фланговий захисник.

Нагадаємо, що Зінченко перейшов із Манчестер Сіті в Арсенал влітку 2022-го. У футболці "містян" українець провів 128 матчів (наразі найбільше у кар'єрі за один клуб), у яких відзначився 2 м'ячами та 12 гольовими передачами, а за "канонірів" – 91 гра (3 голи та 5 асистів).

У лютому 2026-го Олександр покинув АПЛ, перебравшись до нідерландського Аякса. Однак розкритися там не зміг через серйозну травму. Олександр продовжує відновлюватися після травми та операції на коліні.

Раніше повідомлялося, що влітку 2026-го Зінченко стане вільним агентом. У ЗМІ ж була інформація про ймовірний трансфер у житомирське Полісся, однак у пресі вже спростували ці чутки.