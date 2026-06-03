Форвард Динамо потрапив до сфери інтересів низки європейських клубів
Матвій Пономаренко
ФК Динамо Київ
Нападник київського Динамо Матвій Пономаренко привернув увагу низки іноземних клубів.
Про це повідомляє 360 Football.
За інформацією джерела, за розвитком форварда уважно стежать Боруссія Дортмунд, РБ Лейпциг і Брентфорд.
Видання також назвало українця одним із найперспективніших нападників країни та потенційним наступником легендарних вихованців київського клубу – Олега Блохіна, Ігоря Бєланова та Андрія Шевченка.
Як відомо, вартість 22-річного гравця на порталі Transfermarkt зросла удвічі – з 6 до 12 мільйонів євро.
Пономаренко у поточному сезоні УПЛ забив 13 голів у 15 матчах, чого виявилося достатньо для того, щоби стати найкращим бомбардиром чемпіонату.