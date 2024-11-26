Зінченко – поза стартом Арсенала на матч зі Спортингом

Олександр Зінченко не потрапив у стартовий склад Арсенала на матч 5 туру основного етапу Ліги чемпіонів проти Спортинга.

"Каноніри" опублікували стартову одинадцятку в соціальних мережах.

Востаннє українець потрапляв у основу Арсенала 30 жовтня, але тоді це був матч Кубку англійської ліги проти Престона. До того ж, він був визнаний найгіршим гравцем "канонірів" у тій грі.

Втім, нещодавно Зінченко вийшов із перших хвилин у матчі збірної України проти Албанії та відзначився швидким голом, після чого зробив символічний жест на честь 1000-го дня війни.

Днями видання Football Insider повідомило, що Олександр не входить у плани головного тренера Арсенала Мікеля Артети.