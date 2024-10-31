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Зінченко став найгіршим гравцем Арсенала в матчі проти Престона з Чемпіоншипу

Микола Дендак — 31 жовтня, 00:17
Зінченко став найгіршим гравцем Арсенала в матчі проти Престона з Чемпіоншипу
Олександр Зінченко
Getty Images

Український захисник лондонського Арсенала Олександр Зінченко отримав найнижчу оцінку серед "канонірів" за матч 1/8 фіналу Кубку ліги проти Престона з Чемпіоншипу (3:0).

Про це повідомляє аналітичний портал SofaScore.

Гру українця оцінили в 6,9 балів. Зінченко вперше за два з половиною місяці вийшов в стартовому складі команди та зіграв 62 хвилини. На його рахунку 4 виграні дуелі із 7 та 9 втрат володінь. Також оцінку 6,9 отримав Юррієн Тімбер.

У поточному сезоні на рахунку українця лише дві гри за Арсенал. Нещодавно гравець випустив автобіографію. Нагадаємо, раніше Зінченко розповів, як в його клубі реагують на війну в Україні.

Арсенал (Лондон) Олександр Зінченко Англія, Кубок Ліги Престон Тімбер SofaScore

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