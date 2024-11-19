Символічне святкування: Зінченко нагадав про війну після голу в ворота Албанії

Футболіст лондонського Арсенала та збірної України Олександр Зінченко після голу у ворота Албанії в 6 турі Ліги націй показав футболку із символічним номером.

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Номер "1000" нагадує про те, що сьогодні, 19 листопада, у день вирішальної гри на турнірі, рівно 1000 днів від початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Зінченко відзначився вже на 5 хвилині, і майже одразу після цього Роман Яремчук подвоїв перевагу. Наш сайт веде текстову трансляцію поєдинку.

Зазначимо, у разі поразки або нічиєї Україна залишиться на останньому місці. Якщо ж "синьо-жовті" переможуть, то точно опиняться вище Албанії.