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Символічне святкування: Зінченко нагадав про війну після голу в ворота Албанії

Микола Дендак — 19 листопада 2024, 22:08
Символічне святкування: Зінченко нагадав про війну після голу в ворота Албанії
Олександр Зінченко
УАФ

Футболіст лондонського Арсенала та збірної України Олександр Зінченко після голу у ворота Албанії в 6 турі Ліги націй показав футболку із символічним номером.

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Номер "1000" нагадує про те, що сьогодні, 19 листопада, у день вирішальної гри на турнірі, рівно 1000 днів від початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Зінченко відзначився вже на 5 хвилині, і майже одразу після цього Роман Яремчук подвоїв перевагу. Наш сайт веде текстову трансляцію поєдинку.

Зазначимо, у разі поразки або нічиєї Україна залишиться на останньому місці. Якщо ж "синьо-жовті" переможуть, то точно опиняться вище Албанії.

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Олександр Зінченко

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