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Зінченко не входить у подальші плани Артети – джерело

Руслан Травкін — 21 листопада 2024, 10:03
Зінченко не входить у подальші плани Артети – джерело
Олександр Зінченко
Getty images

Гравець збірної України Олександр Зінченко не входить у подальші плани Мікеля Артети.

Про це пише видання Football insider.

Як інформує джерело, "каноніри" також можуть продати форварда Габріеля Жезуса та ще одного лівого захисника Кірана Тірні. Всі ці три гравці не мають важливої ролі в ротації команди.

Арсенал за рахунок їхніх трансферів хоче зменшити зарплатну відомість, а отримані кошти направити на зміцнення проблемних позицій.

27-річний Зінченко виступає за лондонський клуб з липня 2022 року. Цього сезону він зіграв 178 хвилин у 5 матчах.

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