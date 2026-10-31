Челсі обіграв кризовий МЮ в 9 турі АПЛ

9 тур АПЛ-2026/27 стартував у суботу, 31 жовтня, одним із центральних матчів туру: Челсі в Лондоні приймав Манчестер Юнайтед. Кризова команда Майкла Карріка не зуміла перерва серію невдач і зазнала чергової поразки.

У першому таймі Манчестер Юнайтед виглядав не гірше за суперника, проте пропустив одразу по перерві від Моргана Роджерса. Остаточно шанси команди Карріка вбив Лісандро Мартінес, який на 63 хвилині заробив червону картку та пенальті у власні ворота, який реалізував Коул Палмер. Манчестер Юнайтед не знає смаку перемог уже в 9 матчах поспіль у всіх турнірах.

Чемпіонат Англії – АПЛ

9 тур, 31 жовтня

Челсі – Манчестер Юнайтед – 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 50 Роджерс, 2:0 – 64 Палмер

Також 31 жовтня відбудуться ще 7 матчів 9 туру АПЛ:

17:00 Борнмут – Лідс

17:00 Брентфорд – Ноттінгем Форест

17:00 Ковентрі – Сандерленд

17:00 Манчестер Сіті – Брайтон

17:00 Халл Сіті – Іпсвіч

17:00 Тоттенгем – Крістал Пелес

22:00 Астон Вілла – Фулгем

Нагадаємо, на тижні головний тренер Манчестер Юнайтед Майкл Каррік помирився із Бруну Фернандешем, і португальський хавбек вийшов у основі на матч проти Челсі.