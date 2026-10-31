"Ключ – це кінь!" Відставка Карріка на часі, але не вирішить проблем Ман Юнайтед

Манчестер Юнайтед вляпався в чергову кризу після відходу сера Алекса Фергюсона у 2013 році.

З початку сезону "Червоні дияволи" виграли лише 2 матчі, причому останній ще 10 вересня.

В останніх двох поєдинках – 1:4 з Комо та 0:3 з Борнмутом.

Позиції тренера Майкла Карріка слабкі, як ніколи. Ймовірно, вже найближчими днями він позбудеться посади, бо далі лише зона вильоту АПЛ.

Разом з тим, уболівальники на "Олд Траффорд" закликають до зовсім іншої відставки...

***

"Глейзери повинні продати Ман Юнайтед негайно!" – говорить у своєму подкасті Гарі Невілл.

"А як вони взагалі тут опинились?" – посміхається Рой Кін.

"Але ж ми не знаємо", – вдає невинність колишній правий захисник.

Ірландець, втім, безжальний: "У цій справі замішаний кінь. Кінь – це ключ!"

Бесіда легенд "Червоних дияволів" була б смішною, якби не жалюгідне становище колись величного клубу восени 2026-го. Подумати лишень, від зони вильоту МЮ відділяє 1 очко!

Ну, а коня, кому цікаво, звали Скеля Гібралтару (Rock of Gibraltar).

На початку 2000-х менеджер Юнайтед Алекс Фергюсон якось захопився кінними перегонами, і тодішні акціонери МЮ Джон Маньє та Джон Макманус подарували йому 50% прав на цього скакуна, що переміг на 7 поспіль престижних турнірах, ставши Конем року в Європі.

Не звір, а шедевр природи!

Manchester United’s road to Glazer ownership can be traced back to a horse called Rock of Gibraltar. A dispute between Sir Alex Ferguson and Irish businessmen John Magnier and JP McManus over the horse’s breeding rights turned into a bitter fallout. The Irishmen began challenging United’s board before eventually selling their shares to Malcolm Glazer in 2005. When Malcolm Glazer completed his takeover of Manchester United in June 2005, he introduced approximately £525 million in acquisition debt to the club through a leveraged buyout. United had approximately £50m in gross debt before the takeover. Manchester United did not borrow that money to buy better players, build a stadium or improve its facilities. The borrowing was used primarily to finance Glazer's purchase of the club. The takeover itself was valued at approximately £790 million. Sir Alex has played an indirect role in the suffering of man united. — B🇨🇲 (@CityDoctrine) October 30, 2026

Та кар'єра скакунів коротка, і в 2002-му жеребця відправили на пенсію – племінне розведення. Одна злучка – £40-50 тисяч. Він міг принести ще £50-100 млн!

Тренер вже потирав руки, коли Маньє повідомив – їхня угода діяла лише на час спортивної кар'єри Скелі. Далі всі права повернулися заводу Coolmore.

Сер Алекс тоді люто образився і подав на Маньє до суду, хоча його й відмовляли.

І що зробив акціонер?

Відповів ударом на удар – найняв приватних детективів для розслідування трансферів МЮ, агентських виплат сину Фергюсона Джейсону; заблокував продовження клубом всіх контрактів.

Лише у 2004 році сторони підписали мирову, за якою менеджер отримав £3,5 млн як свою частку за коня.

При тому ірландців вся ця ситуація так розізлила, що вони негайно продали свої 28,7% акцій Ман Юнайтед, аби піти назавжди. Маньє та Макманус навіть не дивилися, хто ті акції купує – головне, щоб ціна була висока.

Ну, а купували якраз Глейзери.

***

За всю 148-річну історію МЮ не було тут більш ненависних персонажів, ніж вони.

Минулого вікенду команда Майкла Карріка поступилася вдома Борнмуту 0:3, проте фани співали тренеру пісень, коли він покидав поле.

Тут же, неподалік, його асистент Стів Голланд роздавав автографи, ніби після перемоги.

А в цей час трибуни ревіли: "Ми хочемо, щоб Глейзери пішли!"

Ще за хвилину: "Засуньте новий стадіон собі в дупу!"

І нарешті: "Продайте Юнайтед і йдіть до біса з нашого дому!"

Доповнювала картину купа банерів, спрямованих проти власників клубу.

І це ж усе цензурні переклади. В оригіналі те, що звучало, складалося переважно з матюків. Якби хтось із Глейзерів був у зоні досяжності, все могло б завершитися бідою.

Майклу Карріку дивним чином "пощастило". Його рішення в останніх матчах були здебільшого катастрофічними. Діогу Далот на лівому фланзі загубився. Бріан Мбемо в центрі нападу не знав, куди себе подіти. Ленні Йоро праворуч привіз гол у свої ворота.

А тактика? Пресинг та атаку Юнайтед у матчі проти Комо підсумував його ж капітан Бруну Фернандеш:

"У другому таймі ми фактично тиснули один на одного, а тоді пропустили гол. Є такий нюанс щодо тактики: коли ви не біжите вперед і не біжите назад, то ви не переможете. Це мають бачити тренер і його штаб, а не я!"

І тим не менше, фанати не критикують Карріка.

З одного боку, це сентиментальність – данина Майклу-гравцеві. Його передачі, інтелект, таймінг приносили "Дияволам" титули.

З іншого – на "Олд Траффорд" втомилися звинувачувати в усьому тренерів. Після відходу Фергюсона в 2013-му клуб очолювали ветеран АПЛ Девід Моєс; тактичні гіки Рубен Аморім, Ерік тен Хаг та Ральф Рангнік; монументальні Жозе Моурінью та Луї ван Гаал; клубні легенди Уле-Гуннар Сульшер та тепер Каррік, проте результат щоразу той самий.

Ну не може бути, що вони всі погані менеджери! Має бути ще щось, що тягне клуб на дно!

Отже, це Глейзери...

***

Їхній прихід до МЮ почався одразу з обману.

Ще у 2003-му покійний Малкольм Глейзер взявся таємно, через ноунеймів, скупляти акції клубу, які тоді вільно торгувалися на Лондонській біржі – і отак зібрав 15%.

Далі був демарш ірландців – це ще 28%.

І лише тоді він розкрив себе.

Згідно британського законодавства, як тільки фізична чи юрособа перетинає поріг у 30% володіння акціями публічної компанії, вона має зробити офіційну пропозицію про викуп решті акціонерів. Глейзер не гаяв часу – дав завищену ціну, і отак викупив частки всіх "дрібних" гравців.

Ну, а як пакет сягнув 75%, то взагалі забрав клуб з біржі та перетворив на приватну компанію.

Бінго!

Malcolm Glazer refusing to answer questions about his takeover of Manchester United. #SkySportsRetro https://t.co/LiJnrpf5Gd — Sky Sports Retro (@SkySportsRetro) October 12, 2020

Рада директорів МЮ захищалася, але як вона могла заборонити приватним акціонерам продавати свої частки?

Що ж до Глейзера, то як тільки той став єдиним власником, то першим ділом переоформив £525 мільйонів особистих кредитів на баланс Ман Юнайтед.

Уявляєте собі це нахабство?

Спочатку старий Малкольм, а після 2014-го його сини Аврам та Джоел не вклали в МЮ ні центу власних грошей. Натомість клуб сплатив £850 мільйонів лише як проценти за кредитами Глейзерів. Якщо ж додати щорічні дивіденди, управлінські гонорари, які власники безпричинно виписують самі собі, то сума перевищить £1,2 млрд.

А тим часом на "Олд Траффорд" вже тут і там протікає дах, утворюючи сумнозвісні водоспади...

The Old Trafford waterfall 😳 https://t.co/2Xibzh200l — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) May 12, 2024

Щурі заполонили підтрибунку і навіть кухню, звідки безпечніше взагалі нічого не їсти...

Fans caught a rat at old Trafford... https://t.co/WwTidMxRRV — TheEuropeanLad (@ThaEuropeanLad) April 13, 2026

Ну, і ще МЮ заборгував £350-400 млн іншим клубам за трансферними виплатами, адже звик жити на широку ногу і дедалі більше покупок робить в кредит.

***

Як клуб взагалі вижив, коли з нього лише вимивають гроші 20 років підряд?

Ну, по-перше, Фергюсон був дійсно геніальним тренером , і навіть з Глейзерами утримував МЮ на вершині – точно як Лобановський у Динамо при Суркісах.

А по-друге, у 2013-22 роках директором МЮ був Ед Вудворд – профан у футболі, який, однак, створив цілу комерційну імперію в Азії. З сезону в сезон "Дияволи" грали все гірше, а притік грошей з Китаю зростав, ніби Юнайтед здобував ЛЧ. Це тоді серед інших приходив за 105 млн Поль Погба.

Парадоксальні були часи!

Та коли Вудворд пішов, запльований за підтримку Суперліги Флорентіно Переса, не стало і їх.

Відтоді ось вже 4 роки Ман Юнайтед живе взагалі без стратегії – лише накопичує борги, ідіотські рішення, конфлікти з уболівальниками.

Була слабка надія, що ситуацію налагодить прихід в клуб найбагатшого британця Джима Реткліффа, який викупив міноритарний пакет у Глейзерів в 2024-му, проте виявилось, що це як тушити пожежу бензином.

Sir Jim Ratcliff needs to sell his stake in Manchester United immediately.. We don't need his kind at our club. His recent statement shows how out of touch he is with the kind of people who make up the club and have supported the club for decades. He is a bigot and hypocrite. Shame on him. — Mal (@UtdMaI) February 12, 2026

Уявіть, Реткліфф наказав замінити клубних масажистів після того, як невдало пробіг лондонський марафон!

В рамках же "економії" виплати Глейзерам зросли, зате МЮ звільнив 500 співробітників – кухарок, доглядачів газону, прибиральниць, дитячих тренерів.

"Пішов ти в дупу, Реткліфф!" – регулярно скандує "Олд Траффорд".

Тим часом захисник Лісандро Мартінес після поразки від Комо прямо наїхав на босів: "Результат відзеркалює стан клубу. Ми очікуємо більшого від керівництва – залучати новачків, конкурувати на ринку. Я очікую більшого від нашого директора Джейсона Вілкокса. Легко звинувачувати тренера, гравців, але дивитися треба ширше. Не можна постійно міняти й міняти тренерів. Я мовчати не збираюсь!"

Та й хто в Манчестері мовчить?

Фани, наприклад, несуть на трибуни портрети Роя Кіна, Браяна Робсона, Еріка Кантона та підписом: "Стандарти". Вони не розуміють, як все ускладнюють.

🎥| Manchester United fans were BOOING the players after Carrick left the field. 😳 https://t.co/t6OdR97O31 — Kalshi FC (@KalshiFC) October 25, 2026

Ну немає в сучасному Юнайтед гравців такого калібру. Навіть Бруну нізащо б не пройшов до старту, якби у ньому грав Пол Скоулз, а він, на секунду, найкращий асистент минулої АПЛ.

Цей тиск минулого розчавлює, і навіть непогані загалом-то футболісти на "Олд Траффорд" швидко деградують, усвідомлюючи свою невідповідність давньому "стандарту".

Це не назавжди. Варто кудись втекти – і вони відновлюються, як Лукаку в Інтері, Мактоміней в Наполі чи Антоні в Бетісі.

Ерік тен Хаг називає це "токсичною культурою".

Мабуть, так і є.

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Після тріумфу свого Комо Сеск Фабрегас не виявив милосердя:

"Шкодую, що сказав команді зупинитися і поберегти сили в кінці. Так ми пропустили гол від Зіркзее".

На Карріка шкода було дивитися.

Manchester United vs Como 4:1 Como is playing amazing football 🔥 https://t.co/Tz5qqbx3So — Messi and Yamal lover (@destiny2842) October 22, 2026

Свого часу Моурінью у відповідь на критику показував три пальці – за кількістю здобутих чемпіонських титулів АПЛ. А які три пальці може показати Майкл? Три сезони на чолі Міддлсбро?

Все, що має Каррік – це щира любов до Юнайтед та асоціація зі славними його часами. Тому-то він і не підійшов. Час-бо настав їх забути. Не тиснути спогадами далі.

Не ганятися за вундерваффе на ринку без жодної системи, аби не множити борги та провали а-ля Джейдон Санчо за 85 млн, Расмус Гойлунн за 80 млн, Фред за 59. Мейсон Маунт за 67.

Минулого літа, наприклад, Ман Юнайтед "підсилив" за 76 млн Карлос Балеба. Зараз у нього 177 хвилин в АПЛ. Навіщо?

"У цьому місці забагато уваги приділяють тому, що було колись. Але ми вже давно не ті. Клуб і гравці мають це розуміти. Новачки приходять за трофеями і великими перемогами, з якими тепер складно", – п'є з гіркої криниці Фернандеш.

Все так.

За 13 років після Фергюсона МЮ двічі фінішував 2-м в АПЛ, але жодного разу не боровся за трофей, відстаючи від лідера на 12 та 19 очок.

"Не знаю, скільки ще часу знадобиться. Може, 10 років, а може 11", – трохи роздратовано каже легендарний тренер. "Коли я прийшов сюди в 1986-му, Ліверпуль був на підйомі. Фантастичний клуб, 4 виграні КЄЧ, але потім їм знадобилось 30 років, щоб виграти чемпіонат. Ось у якій ми точці".

Хоча насправді точка ще гірша, бо Глейзери досі тут, клуб платить їхні борги і не отримує натомість нічого. Навряд чи американці в курсі, на якому місці їхня дійна корова.

***

Фергі ніколи не визнав своєї помилки, але це нічого не змінює.

За іронією долі, найуспішніший тренер в історії Юнайтед водночас своєю гординею підштовхнув клуб до прірви, де той бовтається на наших очах.

Карріка-то звільнять, це вирішене питання, але далі – що? План який?

Пишуть, задля порятунку сезону МЮ в січні може купити Домініка Калверта-Льюїна з Лідса у кредит. І сміх, і гріх.

Вода тече крізь дах постарілого "Олд Траффорд" дедалі сильніше.

"Кінь – це ключ!"

Та якщо й так, він розкриває лише минуле. Майбутнє ж МЮ загрозливо туманне.

І, так, Скеля Гібралтару помер ще у 2022-му у віці 23 років, попередньо ставши батьком для 16 переможців найпрестижніших перегонів Group 1 по всьому світу. Своїм ірландським власникам він приніс близько £50 млн прибутку.

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