Манчестер Юнайтед повторив ганебний рекорд 38-річної давнини після поразки від Челсі

Манчестер Юнайтед на виїзді поступився Челсі (0:2) у матчі 9 туру Англійської Прем'єр-ліги. Ця поразка продовжила безвиграшну серію "червоних дияволів" до дев'яти поєдинків поспіль в усіх турнірах.

Про це повідомляє Squawka.

За цей час команда шість разів програла та тричі зіграла внічию. Востаннє настільки тривала серія без перемог у манкуніанців була 1988 року.

Упродовж невдалого відрізка МЮ поступився Манчестер Сіті (0:1), Брайтону (2:3), Атлетіко (0:2), Комо (1:4), Борнмуту (0:3) та Челсі (0:2). Нічийними завершилися зустрічі з Тоттенгемом (1:1), Фулгемом (1:1) та Лідсом (1:1).

Востаннє манкуніанці святкували перемогу у вересні, коли розгромили Сабах з рахунком 4:0 у Лізі чемпіонів.

Після матчу з Челсі головний тренер МЮ Майкл Каррік зазначив, що його підопічні мали можливості для позитивного результату, але не змогли реалізувати свої моменти. Наставник також закликав команду знайти позитивні моменти у власній грі.

"Ми повинні рухатися далі. Маємо взяти позитивні моменти з сьогоднішньої гри, які, на нашу думку, спрацювали, і черпати з них віру у власні сили та впевненість. Було чимало хорошого, особливо в першому таймі, і ми повинні використати це в наступних матчах", – сказав тренер.

Наразі Манчестер Юнайтед із сімома очками посідає 17-те місце в турнірній таблиці АПЛ. Наступний поєдинок команда Карріка проведе 3 листопада проти Роми в межах Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, на тижні головний тренер Манчестер Юнайтед Майкл Каррік помирився із Бруну Фернандешем, і португальський хавбек вийшов у основі на матч проти Челсі.