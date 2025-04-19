Евертон з Миколенком програв Ман Сіті, Брентфорд обіграв Брайтон у 33 турі АПЛ

Відбулися ще 4 матчі в рамках 33 туру АПЛ, 3 з них – за участю українців, кожен із яких вийшов у основі своєї команди.

Віталій Миколенко провів усіх 90 хвилин у матчі проти Манчестер Сіті, чемпіони Англії здобули перемогу завдяки двом пізнім голам.

Єгор Ярмолюк вийшов у основні Брентфорда та допоміг обіграти Брайтон 4:2, провівши на полі 76 хвилин. За рахунку 3:1 його замінив Матіас Єнсен.

Ілля Забарний провів на полі усі 90 хвилин у матчі Борнмута проти Кристал Пелес, поєдинок завершився нульовою нічиєю.

Чемпіонат Англії – АПЛ

33 тур, 19 квітня

Брентфорд – Брайтон – 4:2 (1:1)

Голи: 1:0 – 9 Мбемо, 1:1 – 45+3 Велбек, 2:1 – 48 Мбемо, 3:1 – 58 Вісса, 3:2 – 81 Мітома

Вилучення: 62 Жоау Педру (Брайтон)

Вест Гем – Саутгемптон – 1:1 (0:0)

Гол: 1:0 – 47 Боуен, 1:1 – 90+3 Угочукву

Евертон – Манчестер Сіті – 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 – 84 О’Райллі, 0:2 – 90+2 Ковачич

Кристал Пелес – Борнмут – 0:0 (0:0)

Вилучення: 45+1 Річардс (Кристал Пелес)

Сьогодні, 19 квітня, відбудеться ще один матч АПЛ – Астон Вілла прийме Ньюкасл. Поєдинок розпочнеться о 19:30 за київським часом.