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Челсі – Манчестер Юнайтед: букмекери зробили прогноз на центральну зустріч 9 туру АПЛ

Софія Кулай — 30 жовтня 2026, 12:44
Челсі – Манчестер Юнайтед: букмекери зробили прогноз на центральну зустріч 9 туру АПЛ
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У суботу, 31 жовтня, о 14:30 (за київським часом) розпочнеться центральний матч 9-го туру АПЛ сезону-2026/27, у якому лондонське Челсі прийме Манчестер Юнайтед.

Букмекери прогнозують, що поєдинок закінчиться перемогою команди Хабі Алонсо – 1,93. Тоді як звитягу МЮ оцінюють у 3,84. Мирова – 3,94.

Ймовірно, що обидва колективи потішать своїх фанів результативними ударами: ОЗ: так – 1,57, ні – 2,35. Більше трьох забитих голів у зустрічі – 1,99.

На футбольному полі "Стемфорд Бридж" зіштовхнуться команди із різних частин турнірної таблиці. Челсі з 13 балами йде на 5-му місці, тоді як МЮ посідає лише 13-ту сходинку, маючи у своєму активі 7 пунктів.

У попередньому турі обидва колективи зазнали поразок: "манкуніанці" були розгромлені Борнмутом (0:3), а лондонці у меншості програли вдома Тоттенгему (0:2).

В останній день жовтня 2026-го уболівальники побачать 196-те лобове протистояння. Значною перевагою за кількістю перемог володіють "червоні дияволи" – 83 проти 57-ми звитяг у "аристократів". Ще 55 гри завершувалися нічиєю. В останніх двох зустрічах "сині" здобували перемоги – 2:1 та 1:0.

Напередодні головний тренер манчестерського клубу Майкл Каррік висловився про своє майбутнє на чолі англійського гранда. 

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