Миколенко став одним із найкращих гравців Евертона в матчі проти Манчестер Сіті

Український захисник Евертона Віталій Миколенко отримав непогану оцінку за зіграний матч проти Манчестер Сіті, в якому його команда програла з рахунком 0:2.

Статистичний портал SofaScore оцінив виступ захисника збірної України у 7,0 балів.

Футболіст вийшов у старті і відіграв весь матч. За цей час Віталій 52 рази доторкнувся до м’яча, зробив 1 відбір, 3 виноси, 3 підбирання, виграв 3 дуелі з 4, віддав 31 передачу, з яких точних – 23 (74%) 1 удар, 1 створений момент, виконав 2 навіси та допустив 8 втрат м'яча.

Нагадаємо, сьогодні в АПЛ також зіграли ще два українці. Зокрема, Ілля Забарний допоміг Борнмуту збергти нічию у матчі проти Крістал Пелес, а Єгор Ярмолюк з Брентфордом переміг Брайтон.