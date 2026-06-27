Хотіли виграти заради тренера: Кунде – про перемогу над Норвегією на ЧС-2026

Захисник збірної Франції Жюль Кунде поділився думками про перемогу над Норвегією та прогрес колективу на чемпіонаті світу 2026 року.

Його слова наводить L'Equipe.

"Так, звісно, це було важливо. Як ви вже згадали, ми дуже хотіли перемогти заради нашого головного тренера. Ми знаємо, що він зараз переживає дуже складний момент у житті, тому ми всім серцем із ним. Також прагнули виграти й для Гі Стефана (асистента головного тренера – прим.) – розуміємо, що опинитися в такій ситуації непросто, але, як на мене, він чудово впорався зі своєю роботою. Ну і, безумовно, фінішувати першими (в групі – прим.) – це було нашим головним завданням ще до початку групового етапу, тому ми щасливі".

Він відзначив гарний результат Дембеле, який забив найшвидший хеттрик на чемпіонатах світу з 1954 року.

"Усман Дембеле зіграв просто неймовірно, надзвичайно потужно. Хет-трик на Чемпіонаті світу – це подія, яка ніколи не буває пересічною. Не знаю, скільком гравцям в історії це взагалі вдавалося. Але навіть якщо винести голи за дужки, вражає його інтенсивність – він давав божевільний об'єм роботи навіть без м'яча. У вирішальних стадіях він діяв бездоганно і приймав виключно правильні рішення. Ми всі дуже раді за нього, і я особисто теж".

Нагадаємо, що вінгера збірної Франції Усмана Дембеле визнано найкращим гравцем матчу проти Норвегії у 3-му турі групи I. Проте він пізніше зазначив, що, попри забиті м'ячі, він мав більший вплив у попередніх поєдинках.

Окрім цього головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам здобув 17-ту перемогу на чемпіонатах світу, оновивши рекорд за цим показником.