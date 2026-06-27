Тренер збірної Франції встановив рекорд ЧС за кількістю перемог

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам здобув 17-ту перемогу на чемпіонатах світу, оновивши рекорд за цим показником.

Про це повідомляє Squawka.

В історичному рейтингу 57-річний фахівець випередив досягнення німця Гельмута Шена, який зі збірною Німеччини здобув 16 перемог на чемпіонатах світу.

На третьому місці бразилець Луїс Феліпе Сколарі, який привів збірну Бразилії до чемпіонства у 2002 році.

Зазначимо, що Дешам має вражаючий відсоток перемог "Ле Бльо" на чемпіонатах світу: 77,3%.

Нагадаємо, що у 3-му турі Франція розгромила Норвегію з рахунком 4:1. Хет-триком відзначився форвард ПСЖ Усман Дембеле, а ще один гол на рахунку його одноклубника Дезіре Дуе.

Дешам не був присутнім на матчі з Норвегією через смерть матері. На тренерській лаві його заміщав асистент Гі Стефан.

Раніше повідомлялося, що Дешам залишить посаду головного тренера збірної Франції після ЧС-2026.