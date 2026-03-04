Подвійний удар для Барселони: обидва ключові крайні захисники вибули через травми після матчу з Атлетико
Каталонська Барселона зазнала серйозних кадрових втрат у лінії захисту під час кубкового протистояння з мадридським Атлетико.
Вже на 13-й хвилині зустрічі французький захисник Жуль Кунде був змушений достроково покинути поле, а замість нього в гру вступив Алехандро Бальде. Однак на 71-й хвилині матчу пошкодження отримав і сам Бальде, після чого був замінений на Рональда Араухо.
Медичний штаб клубу підтвердив, що обидва гравці травмували двоголовий м'яз (біцепс) лівого стегна.
Алехандро Бальде зазнав дистального пошкодження. За попередніми оцінками лікарів, процес його відновлення триватиме близько чотирьох тижнів. У поточному сезоні іспанець зіграв у 34 матчах за клуб у всіх турнірах та віддав 3 результативні передачі.
Кунде ж отримав травму середньої частини м'яза. Терміни його повернення на футбольне поле наразі невідомі й залежатимуть від темпів реабілітації. У цьому ігровому році француз провів 40 поєдинків, відзначившись 3 голами та 4 асистами.
Нагадаємо, Барселона розгромила Атлетико з рахунком 3:0 у матчі-відповіді півфіналу Кубку Іспанії завдяки дублю Марка Берналя та пенальті від Рафіньї. Проте каталонцям не вистачило одного голу для загального успіху після поразки 0:4 у першій грі, відтак путівку до фіналу здобули мадридці.