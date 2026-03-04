Подвійний удар для Барселони: обидва ключові крайні захисники вибули через травми після матчу з Атлетико

Каталонська Барселона зазнала серйозних кадрових втрат у лінії захисту під час кубкового протистояння з мадридським Атлетико.

Вже на 13-й хвилині зустрічі французький захисник Жуль Кунде був змушений достроково покинути поле, а замість нього в гру вступив Алехандро Бальде. Однак на 71-й хвилині матчу пошкодження отримав і сам Бальде, після чого був замінений на Рональда Араухо.

Медичний штаб клубу підтвердив, що обидва гравці травмували двоголовий м'яз (біцепс) лівого стегна.

❗️𝗠𝗲𝗱𝗶𝗰𝗮𝗹 𝘂𝗽𝗱𝗮𝘁𝗲

First-team player Alejandro Balde has suffered a distal hamstring (biceps femoris) injury in his left thigh.



Examinations indicate that the recovery process will take approximately 4 weeks. pic.twitter.com/bBgPEtU9X0 — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 4, 2026

Алехандро Бальде зазнав дистального пошкодження. За попередніми оцінками лікарів, процес його відновлення триватиме близько чотирьох тижнів. У поточному сезоні іспанець зіграв у 34 матчах за клуб у всіх турнірах та віддав 3 результативні передачі.

❗️𝗠𝗲𝗱𝗶𝗰𝗮𝗹 𝘂𝗽𝗱𝗮𝘁𝗲



First-team player Jules Kounde has suffered a mid-belly hamstring (biceps femoris) injury in his left thigh. His recovery progress will determine his availability. pic.twitter.com/M8YWrOp355 — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 4, 2026

Кунде ж отримав травму середньої частини м'яза. Терміни його повернення на футбольне поле наразі невідомі й залежатимуть від темпів реабілітації. У цьому ігровому році француз провів 40 поєдинків, відзначившись 3 голами та 4 асистами.

Нагадаємо, Барселона розгромила Атлетико з рахунком 3:0 у матчі-відповіді півфіналу Кубку Іспанії завдяки дублю Марка Берналя та пенальті від Рафіньї. Проте каталонцям не вистачило одного голу для загального успіху після поразки 0:4 у першій грі, відтак путівку до фіналу здобули мадридці.