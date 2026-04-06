Челсі спробує підписати зіркового захисника Барселони

Олег Дідух — 6 квітня 2026, 17:33
Лондонський Челсі проявляє інтерес до захисника Барселони та збірної Франції Жюля Кунде.

Про це повідомляє CaughtOffside.

Окрім Челсі, інтерес до Кунде також проявляють ще два топклуби АПЛ – Ліверпуль і Манчестер Сіті. Проте саме лондонці налаштовані найбільш рішуче. Заради 27-річного захисника вони можуть відмовитися від стратегії підписання молодих гравців.

Барселона готова буде продати француза, якщо отримає пропозицію в 75-80 мільйонів євро. Проте головною перепоною на шляху до трансферу є небажання самого Кунде покидати каталонський клуб.

Захисник виступає за Барселону з літа 2022 року, контракт розрахований до кінця червня 2030 року. У поточному сезоні на рахунку Кунде 3 голи та 4 асисти в 41 матчі в усіх турнірах.

Барселона

15-річний українець приніс Барселоні перемогу на міжнародному турнірі
Барселона цікавиться основним захисником Ювентуса
Барселона хоче оформити повноцінний трансфер захисника збірної Португалії
Барселона втратила гравця перед матчем з Атлетико у Лізі чемпіонів
Я не знаю чому він розлютився: Флік – про поведінку Ямала у матчі проти Атлетико Мадрид

Останні новини