Челсі спробує підписати зіркового захисника Барселони

Лондонський Челсі проявляє інтерес до захисника Барселони та збірної Франції Жюля Кунде.

Про це повідомляє CaughtOffside.

Окрім Челсі, інтерес до Кунде також проявляють ще два топклуби АПЛ – Ліверпуль і Манчестер Сіті. Проте саме лондонці налаштовані найбільш рішуче. Заради 27-річного захисника вони можуть відмовитися від стратегії підписання молодих гравців.

Барселона готова буде продати француза, якщо отримає пропозицію в 75-80 мільйонів євро. Проте головною перепоною на шляху до трансферу є небажання самого Кунде покидати каталонський клуб.

Захисник виступає за Барселону з літа 2022 року, контракт розрахований до кінця червня 2030 року. У поточному сезоні на рахунку Кунде 3 голи та 4 асисти в 41 матчі в усіх турнірах.