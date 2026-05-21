Роналду вперше з Аль-Насром здобув чемпіонство в Саудівській Аравії

Аль-Наср здобув перемогу над Дамаком та став чемпіоном Саудівської Аравії з футболу.

Зустріч 34 туру Професійної ліги завершилася з рахунком 4:1. Дублем відзначився Кріштіану Роналду, ще по голу в активі Мане Садіо та Кінгслі Комана. Аль-Наср набрав 86 очок, обігнавши на два бали Аль-Гіляль, який також здобув перемогу у фінальному турі Професійної ліги.

Востаннє Аль-Наср здобував перемогу в 2019 році, з того моменту клуб закінчував лігу на других місцях. Для клубу це вже 10-та перемога в національній першості. Так Аль-Наср став другим клубом за кількістю чемпіонств у лізі Саудівської Аравії. На першому місці Аль-Гіляль з 17 титулами.

Чемпіонат Саудівської Аравії – Професійна ліга

34 тур, 21 травня

Аль-Наср – Дамак 4:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 34 Мане, 2:0 – 52 Коман, 2:1 – 58 Сілла, 3:1 – 63 Роналду, 4:1 – 81 Роналду.

Нагадаємо, що Роналду їде на шостий мундіаль у складі збірної Португалії.