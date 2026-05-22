Прийняв виклик лише заради Роналду: тренер Аль-Насра анонсував свій відхід із клубу

Головний тренер Аль-Насра Жорже Жезуш розповів, що покине саудівський клуб після завойованого чемпіонства.

Його слова передає Globo.

71-річний португальський спеціаліст зізнався, що очолив "Лицарів Неджда" лише через Кріштіану Роналду, якому пообіцяв привести команду до чемпіонського титулу.

"Я прийняв цей виклик тільки тому, що сказав Роналду: "Я допоможу тобі стати чемпіоном, ми виграємо титул, а потім я піду". Ось і все. Справу зроблено. Це був мій останній матч в Аль-Насрі", – заявив Жезуш.

Досвідчений наставник дода, що найближчим часом вирушає до Португалії, де проведе декілька днів у відпустці. Після цього продовжить відпочивати у Бразилії.

Нагадаємо, що Жезуш очолив саудівський гранд влітку 2025-го. Відтоді провів на чолі команди 49 матчів (40 перемог, 2 мирові та 7 поразок).

21 травня Аль-Наср розгромив Дамак (4:1) завдяки дублю Кріштіану Роналду, який став найкращим гравцем поєдинку. Зірковий португалець здобув свій перший трофей із саудівським клубом.

Із тріумфом Роналду особисто привітав український чемпіон з боксу Олександр Усик.