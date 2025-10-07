Жодного гравця грандів: визначились символічна збірна, найкращий гравець та тренер 8-го туру УПЛ

Визначилась символічна збірна, найкращі гравець та тренер восьмого туру чемпіонату України.

Про це повідомила пресслужба УПЛ.

Так, фахівцем тижня став Віталій Пономарьов, під керівництвом якого ЛНЗ розгромив Шахтар. Найкращим гравцем визнано Глейкера Мендосу – його дубль допоміг Кривбасу переграти Кудрівку.

Левову частку символічної збірної склали гравці черкаського клубу, але також знайшлось місце по одному представнику Металіста 1925 (Іван Литвиненко), Руха (Юрій Копина) та Полісся (Едуард Сарапій).

Символічна збірна 8-го туру УПЛ

УПЛ

Попри поразку, "гірники" залишилися лідерами турнірної таблиці, водночас ЛНЗ завдяки цій перемозі піднявся на 6-ту сходинку.

Зазначимо, що минулого туру звання найкращого тренера здобув Руслан Ротань, а футболістом тижня було визнано нападника Полісся Олександра Філіппова.