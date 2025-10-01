Визначились найкращий гравець та тренер 7-го туру УПЛ

Визначилась символічна збірна сьомого туру УПЛ, найкращий гравець та тренер тижня.

Про це повідомила пресслужба змагання.

Так, найкращим фахівцем визнано Руслана Ротаня, під керівництвом якого Полісся впевнено розгромило Верес. Кращим футболістом туру визнано його підопічного Олександр Філіппова – на рахунку форварда дубль.

Також відзначимо потрапляння до символічної збірної двох представників Динамо, яке у драматичному матчі втратило перемогу над Карпатами – Піхальонка та автора двох забитих м'ячів Караваєва.

Символічна збірна 7-го туру УПЛ

Долгий – Мірошниченко, Дубко, Горін, Караваєв – Педріньйо, Бруніньйо, Піхальонок, Андрієвський, Антюх – Філіппов

Зазначимо, що за підсумками туру Шахтар вперше в сезоні одноосібно очолив турнірну таблицю.