Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Визначились найкращий гравець та тренер 7-го туру УПЛ

Володимир Максименко — 1 жовтня 2025, 12:40
Визначились найкращий гравець та тренер 7-го туру УПЛ
ФК Полісся

Визначилась символічна збірна сьомого туру УПЛ, найкращий гравець та тренер тижня. 

Про це повідомила пресслужба змагання.

Так, найкращим фахівцем визнано Руслана Ротаня, під керівництвом якого Полісся впевнено розгромило Верес. Кращим футболістом туру визнано його підопічного Олександр Філіппова – на рахунку форварда дубль.

Також відзначимо потрапляння до символічної збірної двох представників Динамо, яке у драматичному матчі втратило перемогу над Карпатами – Піхальонка та автора двох забитих м'ячів Караваєва. 

Символічна збірна 7-го туру УПЛ

Долгий – Мірошниченко, Дубко, Горін, Караваєв – Педріньйо, Бруніньйо, Піхальонок, Андрієвський, Антюх – Філіппов

Зазначимо, що за підсумками туру Шахтар вперше в сезоні одноосібно очолив турнірну таблицю.

Чемпіонат України, УПЛ Філіппов Руслан Ротань Полісся Житомир

Чемпіонат України, УПЛ

Олександрія продовжила контракт з голкіпером
Колос заявив на сезон УПЛ вихованця Динамо
Легіонер Колоса взимку може змінити клубну прописку: ЗМІ назвали потенційні клуби
Колос цього тижня оголосить про підписання півзахисника Ворскли – інсайдери
Колос – Рух: де дивитися стартовий матч 8-го туру УПЛ

Останні новини