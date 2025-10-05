Кривбас з дублем Мендоси обіграв Кудрівку та обійшов Динамо в УПЛ

Сьогодні, 5 жовтня, криворізький Кривбас на власному полі обіграв Кудрівку у межах 8 туру Української Прем'єр-ліги.

Матч завершився з рахунком 3:1.

Господарі поля вийшли вперед на 15-й хвилині гри. Півзахисник Єгор Твердохліб скористався помилкою голкіпера суперників, який невпевнено зіграв на виході та переправив м'яч у сітку воріт.

У другій половині Кривбас провів стрімку контратаку, яку завершив Глейкер Мендоса ударом з лінії штрафного майданчика. Згодом венесуельський нападник оформив дубль, форвард протягнув м'яч до штрафного майданчика та пробив у ближній кут воріт Льопки.

Кудрівка відквитала один гол одразу після розіграшу з центра поля. Лєгостаєв завдав удару з середин поля, м'яч влучив у стійку воріт та від Кемінка влетів у сітку.

Чемпіонат України – УПЛ

8 тур, 5 жовтня

Кривбас (Кривий Ріг) – Кудрівка 3:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 15 Твердохліб, 2:0 – 77 Мендоса, 3:0 – 89 Мендоса, 3:1 – 90+1 Кемкін (автогол)

Кривбас: Кемкін, Бекавац, Вілівад, Конате, Юрчец, Араухо, Задерака, Твердохліб, Мендоса, Парако (Мулик, 77), Микитишин (Лін, 25)

Кудрівка: Льопка, Мачелюк, Сердюк, Шаповал (Мамросенко, 74), Мельничук, Думанюк, Лосенко (Нагнойний, 70), Козак, Тотовицький (Сторчоус, 46), Морозко (Пушкарьов, 63), Овусу (Лєгостаєв, 46)

Попередження: 79 Задерака – 45+2 Овусу, 54 Морозко

Кривбас завдяки перемозі набрав 16 балів та піднявся на другу сходинку в турнірній таблиці чемпіонату, обійшовши Динамо та Полісся (по 15 пунктів). Кудрівка з 10 очками перебуває на 11-й сходинці.

Раніше в межах 8-го туру Карпати на виїзді перемогли Олександрію, Оболонь розписала мирову з Вересом, а Полісся