Колос – ЛНЗ. Де та коли дивитися матч 24 туру УПЛ

Денис Шаховець — 18 квітня 2026, 08:45
У суботу, 18 квітня, ковалівський Колос та черкаський ЛНЗ зіграють між собою в матчі 24-го туру Української Прем'єр-ліги.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Колос" у Ковалівці. Стартовий свисток арбітра пролунає о 13:00 за київським часом.

Пряму трансляцію поєдинку можна переглянути онлайн на телеканалі UPL.TV, який є доступним на платформах MEGOGO, Setanta та Київстар ТБ.

Зауважимо, що на думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є ЛНЗ, перемога якого оцінюється коефіцієнтом 2,07. Натомість на успіх Колоса можна поставити з коефіцієнтом 3,93, на нічию – 2,94.

"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"

BETKING ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.

