Шахтар та Динамо буксують, Кривбас увірвався на 3-тю сходинку: турнірна таблиця УПЛ після 8-го туру
У неділю, 5 жовтня, завершився 8-й тур Української Прем'єр-ліги з футболу сезону-2025/26.
Закривав його поєдинок між Шахтарем та ЛНЗ, який завершився сенсаційною розгромною перемогою черкаського клубу з рахунком 4:1. Попри поразку, "гірники" залишилися на вершині таблиці.
Паралельно втратило очки і Динамо, яке зіграло внічию з Металістом 1925. Впритул до лідерів наблизився Кривбас, який здолав Кудрівку та вийшов на третє місце турнірної таблиці.
У зоні вильоту після 8-ти турів, як і раніше, Рух, Полтава та Епіцентр.
Турнірна таблиця УПЛ після 8-го туру
- Шахтар – 17 очок
- Динамо – 16
- Кривбас – 16
- Полісся – 15
- Металіст 1925 – 15
- ЛНЗ – 14
- Колос – 14
- Карпати – 11
- Зоря – 10
- Оболонь – 10
- Кудрівка – 10
- Верес – 8
- Олександрія – 7
- Рух– 6
- СК Полтава – 4
- Епіцентр – 3