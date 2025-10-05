Українська правда
Шахтар та Динамо буксують, Кривбас увірвався на 3-тю сходинку: турнірна таблиця УПЛ після 8-го туру

Олексій Мурзак — 5 жовтня 2025, 20:31
У неділю, 5 жовтня, завершився 8-й тур Української Прем'єр-ліги з футболу сезону-2025/26.

Закривав його поєдинок між Шахтарем та ЛНЗ, який завершився сенсаційною розгромною перемогою черкаського клубу з рахунком 4:1. Попри поразку, "гірники" залишилися на вершині таблиці.

Паралельно втратило очки і Динамо, яке зіграло внічию з Металістом 1925. Впритул до лідерів наблизився Кривбас, який здолав Кудрівку та вийшов на третє місце турнірної таблиці.

У зоні вильоту після 8-ти турів, як і раніше, Рух, Полтава та Епіцентр.

Турнірна таблиця УПЛ після 8-го туру

  1. Шахтар – 17 очок
  2. Динамо – 16
  3. Кривбас – 16
  4. Полісся – 15
  5. Металіст 1925 – 15
  6. ЛНЗ – 14
  7. Колос – 14
  8. Карпати – 11
  9. Зоря – 10
  10. Оболонь – 10
  11. Кудрівка – 10
  12. Верес – 8
  13. Олександрія – 7
  14. Рух– 6
  15. СК Полтава – 4
  16. Епіцентр – 3
