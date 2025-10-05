Шахтар та Динамо буксують, Кривбас увірвався на 3-тю сходинку: турнірна таблиця УПЛ після 8-го туру

У неділю, 5 жовтня, завершився 8-й тур Української Прем'єр-ліги з футболу сезону-2025/26.

Закривав його поєдинок між Шахтарем та ЛНЗ, який завершився сенсаційною розгромною перемогою черкаського клубу з рахунком 4:1. Попри поразку, "гірники" залишилися на вершині таблиці.

Паралельно втратило очки і Динамо, яке зіграло внічию з Металістом 1925. Впритул до лідерів наблизився Кривбас, який здолав Кудрівку та вийшов на третє місце турнірної таблиці.

У зоні вильоту після 8-ти турів, як і раніше, Рух, Полтава та Епіцентр.

Турнірна таблиця УПЛ після 8-го туру

Шахтар – 17 очок Динамо – 16 Кривбас – 16 Полісся – 15 Металіст 1925 – 15 ЛНЗ – 14 Колос – 14 Карпати – 11 Зоря – 10 Оболонь – 10 Кудрівка – 10 Верес – 8 Олександрія – 7 Рух– 6 СК Полтава – 4 Епіцентр – 3