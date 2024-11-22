Зеленський підписав указ, який позбавляє нагород Тимощука та інших зрадників України

Президент України Володимир Зеленський підписав указ який позбавляє державних нагород 34-ох зрадників України. Серед цього списку опинився і колишній капітан футбольної збірної Анатолій Тимощук.

Відповідне рішення розміщене на сайті Президента України.

До першого списку увійшло 34 особи. Серед них – колишні урядовці, народні депутати, керівники СБУ та Генпрокуратури, прокурори, артисти, російські політичні, релігійні та культурні діячі. Усіх їх позбавлено державних нагород України безстроково, вказано на сайті.

Про Тимощука вказано наступне:

23. Тимощук Анатолій Олександрович

(Tymoshchuk Anatolii), 30.03.1979 р.н.

Громадянство – Україна.

Паспорт громадянина України – АС 001603, паспорт громадянина України для виїзду за кордон – PU 350731;

відомості згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків України: реєстраційний номер облікової картки

платника податків – 2894300573. 1) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення.

Напередодні Спортивний арбітражний суд (CAS) задовольнив позов зрадника України, нині тренера петербурзького Зеніта Анатолія Тимощука на рішення Української асоціації футболу (УАФ) щодо позбавлення його тренерської ліцензії та титулів на національному рівні.

Це рішення розкритикував колишній тренер збірної України Мирон Маркевич, а також зірки Динамо кінця 00-их Олександр Алієв та Артем Мілевський.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення екскапітан збірної України залишився працювати тренером у Зєніті. Він публічно не коментував напад РФ на Україну.