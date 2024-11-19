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Йому вже нічого не допоможе: Алієв вчергове розкритикував Тимощука

Руслан Травкін — 19 листопада 2024, 11:29
Йому вже нічого не допоможе: Алієв вчергове розкритикував Тимощука
Олександр Алієв
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Колишній гравець збірної України та київського Динамо Олександр Алієв незадоволений рішенням Спортивного арбітражного суду (CAS) задовільнити позов Анатолія Тимощука проти Української асоціації футболу. Алієв вважає, що Тимощук більше ніколи не приїде в Україну.

Про це він сказав у коментарі для Sport-express.ua.

"У нас є президент УАФ, нехай думає, що робити далі. Моя думка – Тимощуку вже нічого не допоможе, але я цього рішення Лозанни не вітаю. Він не заслуговує нічого! Навіть того, щоб про його прізвище у нас згадували.

Тимощук в Україну вже не приїде. Він обіс***е, сцикливе опудало. А якщо навіть приїде, то ви знаєте, що з ним зробить народ, зокрема і я. Ми його на частини розірвемо! Я впевнений, що це обі**ане опудало ніколи в житті сюди не приїде", – сказав Алієв.

УАФ тепер має повернути тренеру Зєніта всі його титули та відновити у рєєстрі збірних.

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