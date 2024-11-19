Мілевський розповів, що відбудеться, якщо Алієв зустріне Тимощука
Колишній форвард збірної України Артем Мілевський впевнений, що його друг Олександр Алієв ударить Тимощука, якщо їхня зустріч таки відбудеться.
Слова екснападника Динамо наводить Sport-express.ua.
"Тимощук – це просто х*й. Мені про нього нічого сказати. Я з ним ніколи близько не спілкувався, навіть коли в збірній був. Він постійно спілкувався з Левченком та іншими хлопцями, але не зі мною та Алієвим. Як виявилося, чуйка нас не підвела.
Як Тимощук поводився у збірній? Робив із себе, типу він "дуже хороший футболіст". Але я його близько до себе ніколи не підпускав. Я думаю, Тимощук уже ніколи не повернеться в Україну. Алієв йому точно впи**юрить боковий", – сказав Артем.
Зазначимо, що сам Алієв висловив припущення, що Тимощук більше ніколи не приїде в Україну.
Нагадаємо, Спортивний арбітражний суд (CAS) задовільнив позов Анатолія Тимощука проти Української асоціації футболу. УАФ має повернути йому всі регалії.