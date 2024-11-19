Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Мілевський розповів, що відбудеться, якщо Алієв зустріне Тимощука

Руслан Травкін — 19 листопада 2024, 12:10
Мілевський розповів, що відбудеться, якщо Алієв зустріне Тимощука
Артем Мілевський
Instagram

Колишній форвард збірної України Артем Мілевський впевнений, що його друг Олександр Алієв ударить Тимощука, якщо їхня зустріч таки відбудеться.

Слова екснападника Динамо наводить Sport-express.ua.

"Тимощук – це просто х*й. Мені про нього нічого сказати. Я з ним ніколи близько не спілкувався, навіть коли в збірній був. Він постійно спілкувався з Левченком та іншими хлопцями, але не зі мною та Алієвим. Як виявилося, чуйка нас не підвела.

Як Тимощук поводився у збірній? Робив із себе, типу він "дуже хороший футболіст". Але я його близько до себе ніколи не підпускав. Я думаю, Тимощук уже ніколи не повернеться в Україну. Алієв йому точно впи**юрить боковий", – сказав Артем.

Зазначимо, що сам Алієв висловив припущення, що Тимощук більше ніколи не приїде в Україну.

Нагадаємо, Спортивний арбітражний суд (CAS) задовільнив позов Анатолія Тимощука проти Української асоціації футболу. УАФ має повернути йому всі регалії.

Читайте також :
Фото Від кумира мільйонів до вигнанця: як Тимощук проміняв батьківщину на "болота"
Артем Мілевський Олександр Алієв Анатолій Тимощук

Олександр Алієв

Йому вже нічого не допоможе: Алієв вчергове розкритикував Тимощука
Тварини, дауняри: Мілевський згорів через підозри в алкоголізмі
Кенти знову разом: Алієв та Мілевський нарешті помирилися
Алієв: Професійний футбол в Україні потихеньку вмирає
Мілевський: Намагаюся знайти спільну мову з Алієвим

Останні новини