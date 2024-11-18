Спортивний арбітражний суд (CAS) задовольнив позов зрадника України, нині тренера петербурзького Зеніта Анатолія Тимощука на рішення Української асоціації футболу (УАФ) щодо позбавлення його тренерської ліцензії та титулів на національному рівні.

Про це повідомило пропагандистське агентство ТАСС.

"Спортивний арбітражний суд задовольнив позов Тимощука у питанні апеляції на рішення української асоціації", – розповіло джерело.

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УАФ у березні 2022 року позбавила Тимощука всіх титулів, тренерської ліцензії та довічно вилучила з офіційного реєстру збірних через те, що він продовжував працювати в РФ після повномасштабного вторгнення.

Тимощук у 2023 році подав апеляцію в CAS – слухання справи пройшло у квітні 2024 року.

Своє рішення CAS аргументував тим, що в період з початку повномасштабного вторгнення до 11 березня 2022 року Тимощук не здійснив ніяких дій, через які б до нього треба було прийняти такі дисциплінарні санкції.

Тимощук працює асистентом головного тренера в тренерському штабі Зеніта з 2017 року.

Нагадаємо, нещодавно Тимощук віддав свою футболку на аукціон, спрямований на допомогу Курській області. Колишнього гравця збірної України вже знищили Олександр Алієв та Сергій Кривцов.