Він для нас уже ніхто: Маркевич – про рішення СAS задовольнити позов Тимощука

Український тренер Мирон Маркевич відреагував на рішення Спортивного арбітражного суду в Лозанні (СAS) задовольнити позов Анатолія Тимощука проти УАФ.

Цитує наставника Sport.ua.

"Про цього персонажа, інакше й не скажеш: пригріли змію… Тимощук всім зобов'язаний Україні, а став зрадником.

Наші шляхи перетнулися з ним в національній збірній України й Тимощук запам'ятався тим, що постійно канючив підвищені преміальні, навіть за товариські матчі. Для нього гроші завжди були на першому місці й тому для мене не стало дивиною, що він продався за рублі.

А виграний Тимощуком суд нічого не вирішує. Український народ стосовно нього вже давно зробив свій вибір. І нічого робити зраднику рекламу, згадуючи про нього. Як деяким іншим спортсменам та співачкам. Вони для нас уже ніхто", – заявив Маркевич.