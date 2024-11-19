Він для нас уже ніхто: Маркевич – про рішення СAS задовольнити позов Тимощука
Український тренер Мирон Маркевич відреагував на рішення Спортивного арбітражного суду в Лозанні (СAS) задовольнити позов Анатолія Тимощука проти УАФ.
Цитує наставника Sport.ua.
"Про цього персонажа, інакше й не скажеш: пригріли змію… Тимощук всім зобов'язаний Україні, а став зрадником.
Наші шляхи перетнулися з ним в національній збірній України й Тимощук запам'ятався тим, що постійно канючив підвищені преміальні, навіть за товариські матчі. Для нього гроші завжди були на першому місці й тому для мене не стало дивиною, що він продався за рублі.
А виграний Тимощуком суд нічого не вирішує. Український народ стосовно нього вже давно зробив свій вибір. І нічого робити зраднику рекламу, згадуючи про нього. Як деяким іншим спортсменам та співачкам. Вони для нас уже ніхто", – заявив Маркевич.
Напередодні Спортивний арбітражний суд (CAS) задовольнив позов зрадника України, нині тренера петербурзького Зеніта Анатолія Тимощука на рішення Української асоціації футболу (УАФ) щодо позбавлення його тренерської ліцензії та титулів на національному рівні.