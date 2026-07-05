Гравець Порту несподівано оцінив Канаду у матчі проти Марокко: Усі вдома мають нами пишатися

Центральний півзахисник збірної Канади Стівен Еуштакіу високо відзначив гру своєї команди на чемпіонаті світу-2026 та зокрема у матчі 1/8 фіналу проти Марокко.

Його цитує ФІФА.

Поєдинок закінчився розгромною перемогою від марокканців (3:0), але навіть у програному поєдинку футболіст Порту знайшов позитивний момент.

"Я вважаю, що ми провели неймовірний турнір. До перерви у цьому матчі ми грали просто видатно. Усі вдома мають нами пишатися. Ми відчували, що могли виграти цю гру, особливо з огляду на перший тайм.

Ми тиснули на них, боролися, створювали моменти, наші стандарти були ідеальними. Але ми пропустили після розіграшу стандартного положення, втратили контроль, а потім, звісно, кинулися відігруватися і отримали удари на зустрічних курсах", – сказав Еуштакіу.