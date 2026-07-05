Канада – Марокко: відеоогляд 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 з футболу

У суботу, 4 липня, на чемпіонаті світу-2026 з футболу відбувся перший матч 1/8 плейоф, у якому збірна Канади зазнала поразки від Марокко.

Зустріч завершилася з рахунком 3:0.

Дублем за марокканців відзначився одноклубник Віктора Циганкова та Владислава Ваната по Жироні – Аззедіна Унахі, якого ФІФА назвала найкращим гравцем протистояння.

Огляд матчу

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Чемпіонат світу-2026 з футболу

Раунд плейоф, 1/8 фіналу, 4 липня

Канада – Марокко 0:3 (0:0)

Голи: 0:1 – 50 Унахі, 0:2 – 86 Унахі, 0:3 – 90+8 Рахімі

У чвертьфіналі ЧС-2026 збірна Марокко зіграє з переможцем пари Парагвай – Франція.