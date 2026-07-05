Нам просто не пощастило вийти вперед: тренер Канади – про виліт із ЧС-2026 від Марокко

Головний тренер збірної Канади Джессі Марш відзначив реалізацію Марокко в очному матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 з футболу.

Його цитує ФІФА.

За словами наставника, у марокканців було трохи більше майстерності у фінальній третині поля, а його команді забракло вміння зіграти у вирішальну роль саме тоді, коли це було потрібно.

"Якщо говорити про план на гру, про наше бачення футболу, про команду хлопців, які вірять у себе, йдуть уперед і кидають виклик топ-команді, яка не програвала вже казна-скільки, змушуючи їх грати на межі можливостей – то в першому таймі й навіть на початку другого ми були значно кращою командою. Потім один епізод призвів до рахунку 1:0… У першому таймі всі 11 гравців на полі продемонстрували неймовірну гру. Нам просто не пощастило вийти вперед. А далі все вирішують дрібні деталі. Але яке ж це щастя для наших уболівальників – підтримувати таку команду, яка завжди йде в атаку і б'ється за результат", – сказав 52-річний спеціаліст.

Марокканська збірна розгромила Канаду з рахунком 3:0 та вийшла до чвертьфіналу ЧС-2026. Дубль у матчі оформив Унахі, а крапку у поєдинку поставив Рахімі. Канада стала першою з країн-господарок, яка завершила боротьбу на поточному домашньому турнірі.

Раніше результат зустрічі прокоментував головний наставник Марокко Мохамед Уахбі.

Додамо, що в 1/4 фіналу марокканці зустрінуться із переможцем пари Парагвай – Франція.