Збірна України провела тренування напередодні поєдинку проти Іраку на Олімпіаді-2024

Гравці олімпійської збірної України провели офіційне тренування перед матчем проти Іраку на Олімпійських іграх-2024.

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

Українська збірна з футболу вперше представлена на цьому турнірі. Вона пройшла сито кваліфікації, ставши півфіналістом молодіжного Євро-2023.

Нагадаємо, поєдинок першого туру групового етапу Олімпійських ігор-2024 відбудеться завтра, 24 липня. Тоді ж збірна України протистоятиме команді Іраку. Зустріч відбудеться на стадіоні "Парк Олімпік Ліоннез" у місті Ліон (Франція) та розпочнеться о 20:00 за київським часом.

У межах підготовки до Олімпіади підопічні Руслана Ротаня перемогли на міжнародному товариському турнірі "Tournoi Maurice Revell" та зіграли 2 товариські матчі, проти Єгипту U-23 (1:1) та Парагваю U-23 (2:2).

Напередодні головний тренер оголосив заявку України на Олімпійські ігри. Наш сайт розібрав, у якому складі українська команда гратиме на Олімпіаді-2024.