Збірна України програла Англії у шостому матчі кваліфікації ЧС-2027
Жіноча збірна України програла команді Англії у відборі на чемпіонат світу-2027 з футболу.
"Синьо-жовті" програли з рахунком 0:3 та завершили основну частину відбору.
Чемпіонат світу-2027 – Кваліфікація (Ліга А)
6-й тур, 9 червня
Англія – Україна 3:0 (2:0)
Голи: 1:0 – 14 Картер, 2:0 – 37 Стенвей, 3:0 – 67 Мід
Так українки зазнали шостої поразки у шести турах групового етапу і посіли четверте місце у квартеті А3.
Турнірна таблиця групи A3
- Іспанія – 15 очок (6 матчів)
- Англія – 15 (6)
- Ісландія – 6 (6)
- Україна – 0 (6)
Попри це українки продовжать боротьбу за вихід на мундіаль на стадії плейоф. Матчі першого раунду якого відбудуться 7-13 жовтня.
Зазначимо, що збірна України увійде до числа сіяних збірних на цій стадії змагань.
Нагадаємо, що у першому матчі відбору "синьо-жовті" програли Англії, у другому та четвертому матчі – Іспанії й у третьому та в п'ятому матчах – Ісландії.