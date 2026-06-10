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Збірна України програла Англії у шостому матчі кваліфікації ЧС-2027

Володимир Слюсарь — 10 червня 2026, 00:19
Збірна України програла Англії у шостому матчі кваліфікації ЧС-2027
Англія – Україна
УАФ

Жіноча збірна України програла команді Англії у відборі на чемпіонат світу-2027 з футболу.

"Синьо-жовті" програли з рахунком 0:3 та завершили основну частину відбору.

Чемпіонат світу-2027 – Кваліфікація (Ліга А)
6-й тур, 9 червня

Англія – Україна 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 14 Картер, 2:0 – 37 Стенвей, 3:0 – 67 Мід

Так українки зазнали шостої поразки у шести турах групового етапу і посіли четверте місце у квартеті А3.

Турнірна таблиця групи A3

  1. Іспанія – 15 очок (6 матчів)
  2. Англія – 15 (6)
  3. Ісландія – 6 (6)
  4. Україна – 0 (6)

Попри це українки продовжать боротьбу за вихід на мундіаль на стадії плейоф. Матчі першого раунду якого відбудуться 7-13 жовтня.

Зазначимо, що збірна України увійде до числа сіяних збірних на цій стадії змагань.

Нагадаємо, що у першому матчі відбору "синьо-жовті" програли Англії, у другому та четвертому матчі – Іспанії й у третьому та в п'ятому матчах – Ісландії.

Жіноча збірна України з футболу

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