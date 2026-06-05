Збірна України зазнала поразки від Ісландії у відборі на ЧС-2027

У п'ятницю, 5 червня, відбувся матч 5-го туру кваліфікації на ЧС-2027 з футболу, у якому жіноча збірна України з футболу зазнала поразки від Ісландії.

Зустріч завершилася з рахунком 1:0.

Після 5 турів в активі підопічних Ії Андрющак 0 залікових балів.

Чемпіонат світу-2027 – Кваліфікація (Ліга А)

5-й тур, 7 червня

Україна – Ісландія 0:1

Заключний матч українська команда проведе 7 червня проти Англії. Початок о 22:00 за київським часом.

На ЧС-2027 напряму потраплять переможці чотирьох груп Ліги А. Путівки, що залишаться, будуть розіграні в раундах плейоф у жовтні-грудні 2026 року.

У першому раунді команди, які посядуть другі та треті місця в Лізі А, зіграють із переможцями шести груп Ліги С та найкращими командами, які посядуть там другі місця. Вісім переможців вийдуть до другого раунду.

Чотири останні команди Ліги А та чотири переможці груп Ліги В зіграють проти третіх і других команд Ліги В відповідно. Вісім переможців вийдуть до другого раунду.

Раніше "синьо-жовті" двічі були повалені іспанками (1:3 та 0:5), одного разу розгромно поступилися англійській команді (1:6) та також мінімально зазнали поразки від Ісландії.