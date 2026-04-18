Збірна України розгромно поступилася Іспанії у четвертому матчі кваліфікації ЧС-2027

У суботу, 18 квітня, жіноча збірна України з футболу провела свій 4-й матч у межах відбору на чемпінат світу-2027, у якому розгромно поступилася Іспанії.

Зустріч завершилася з рахунком 5:0.

"Синьо-жовті" пропустили швидкий гол вже на 2-й хвилині зустрічі, однак до перерви рахунок на табло більше не змінювався.

А от справжні проблеми почалися у другій половині зустрічі, де суперниці забили у ворота нашої команди ще 4 "сухих" м'ячі, на що українки так нічим і не відповіли.

Чемпіонат світу-2027 – Кваліфікація (Ліга А)

4-й тур, 18 квітня

Іспанія – Україна 5:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 2 Імаде, 2:0 – 47 Імаде, 3:0 – 61 Мендес, 4:0 – 71 Наварро, 5:0 – 77 Лопес

У підсумку Україна зазнала 4-ї поспіль поразки у відборі. Нагадаємо, у першому турі відбору на ЧС-2027 Україна поступилася Англії (1:6), далі програла Іспанії (1:3), а напередодні зазнала поразки від Ісландії.