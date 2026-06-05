Україна – Ісландія: пряма LIVE-трансляція матчу кваліфікації чемпіонату світу 2027

Жіноча збірна України зіграє проти національної команди Ісландії у п'ятому турі групового етапу кваліфікації на чемпіонат світу 2027 року.

Протистояння відбудеться 5 червня, на стадіоні "Сталь" у Польщі. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом. Зустріч розсудить болгарська арбітриня Християна Гутева.

Вже оголошено стартові склади команд.

Україна: Келюшик, Шайнюк, Ольхова, Шматко, Петрик, Куніна, Заборовець, Молодюк, Кравчук, Бойчук, Глущенко.

Ісландія: Рунарсдоттір, Арнардоттір, Віггосдоттір, Сігурдардоттір, Гейдарсдоттір, Антонсдоттір, Віг'яльмсдоттір Кароліна Леа, Йоганнесдоттір, Асгейрсдоттір, Палмадоттір, Єссен.

Дивіться пряму трансляцію, яку організовує пресслужба Української асоціації футболу (УАФ) на сайті Чемпіон.

Відзначимо, що українки після чотирьох турів є головними аутсайдерками квартету, який очолює збірна Англії (12 очок), не набравши жодного бала. Іспанія з 9 пунктами йде другою, а Ісландія з 3 очками – третя.

Підопічні Андрущак двічі були повалені іспанками (1:3 та 0:5), одного разу розгромно поступилися англійській команді (1:6) та мінімально програли Ісландії (0:1).