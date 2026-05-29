Жіноча збірна України оголосила заявку на ключові матчі відбору на ЧС-2027 з футболу

Софія Кулай — 29 травня 2026, 09:54
Жіноча збірна України оголосила заявку на ключові матчі відбору на ЧС-2027 з футболу
Головний тренер жіночої збірної України з футболу Ія Андрущак визначилася із футболістками, які візьмуть участь у вирішальних матчах групового етапу відбору на чемпіонат світу-2027.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Обидва заключні поєдинки "синьо-жовті" проведуть на початку літа 2026 року. 5 червня Україна зіграє проти Ісландії (о 19:00 за київським часом), а вже 7 червня гостюватиме на полі Англії (о 22:00).

Заявка жіночої збірної України з футболу

  • Воротарі: Катерина Самсон. Катерина Боклач, Дар'я Келюшик, Уляна Соловйова.
  • Захисники: Аліна Савка, Марина Шайнюк, Анна Петрик, Яна Котик, Ольга Басанська, Леся Ольхова, Ірина Подольська, Діана Ткачук, Катерина Корсун, Любов Шматко.
  • Півзахисники: Вікторія Радіонова, Надія Куніна, Лідія Заборовець, Даяна Семків, Світлана Когут, Яна Калініна, Вікторія Головач, Юлія Христюк.
  • Нападники: Єлизавета Молодюк, Вікторія Остапів, Роксолана Кравчук, Інна Глущенко, Таня Бойчук.

Відзначимо, що українки після чотирьох турів є головними аутсайдерками квартету, який очолює збірна Англії (12 очок), не набравши жодного бала. Іспанія з 9 пунктами йде другою, а Ісландія з 3 очками – третя.

Підопічні Андрущак двічі були повалені іспанками (1:3 та 0:5), одного разу розгромно поступилися англійській команді (1:6) та мінімально програли Ісландії (0:1).

