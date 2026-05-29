Жіноча збірна України оголосила заявку на ключові матчі відбору на ЧС-2027 з футболу

Головний тренер жіночої збірної України з футболу Ія Андрущак визначилася із футболістками, які візьмуть участь у вирішальних матчах групового етапу відбору на чемпіонат світу-2027.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Обидва заключні поєдинки "синьо-жовті" проведуть на початку літа 2026 року. 5 червня Україна зіграє проти Ісландії (о 19:00 за київським часом), а вже 7 червня гостюватиме на полі Англії (о 22:00).

Заявка жіночої збірної України з футболу

Воротарі: Катерина Самсон. Катерина Боклач, Дар'я Келюшик, Уляна Соловйова.

Катерина Самсон. Катерина Боклач, Дар'я Келюшик, Уляна Соловйова. Захисники: Аліна Савка, Марина Шайнюк, Анна Петрик, Яна Котик, Ольга Басанська, Леся Ольхова, Ірина Подольська, Діана Ткачук, Катерина Корсун, Любов Шматко.

Аліна Савка, Марина Шайнюк, Анна Петрик, Яна Котик, Ольга Басанська, Леся Ольхова, Ірина Подольська, Діана Ткачук, Катерина Корсун, Любов Шматко. Півзахисники: Вікторія Радіонова, Надія Куніна, Лідія Заборовець, Даяна Семків, Світлана Когут, Яна Калініна, Вікторія Головач, Юлія Христюк.

Вікторія Радіонова, Надія Куніна, Лідія Заборовець, Даяна Семків, Світлана Когут, Яна Калініна, Вікторія Головач, Юлія Христюк. Нападники: Єлизавета Молодюк, Вікторія Остапів, Роксолана Кравчук, Інна Глущенко, Таня Бойчук.

Відзначимо, що українки після чотирьох турів є головними аутсайдерками квартету, який очолює збірна Англії (12 очок), не набравши жодного бала. Іспанія з 9 пунктами йде другою, а Ісландія з 3 очками – третя.

Підопічні Андрущак двічі були повалені іспанками (1:3 та 0:5), одного разу розгромно поступилися англійській команді (1:6) та мінімально програли Ісландії (0:1).