Жіноча збірна Україна програла Іспанії у другому матчі кваліфікації ЧС-2027

Жіноча збірна України зазнала поразки від команди Іспанії у відборі на чемпіонат світу-2027.

Зустріч закінчилася з рахунком 1:3.

У першому ж таймі іспанські футболістки змогли здобути перевагу у два м'ячі завдяки голам гравчині Баварії Імаде на 44-й хвилині та захисниці Лондос Сіті Лусії Корралес у компенсований час. А після перерви, на 55-й хвилині, "червона фурія" збільшила відрив до розгромного зусиллями півзахисниці Барселони Вікторії Лопес.

Збірна України зуміла трохи скоротити відставання на 76-й хвилині, коли нападниця турецького Фомгета Ольга Овдійчук відзначилася забитим м'ячем після передачі від Вікторії Гірин.

Чемпіонат світу-2027 – Кваліфікація (Ліга А)

Другий тур, 7 березня

Україна – Іспанія 1:3 (0:2)

Голи: 0:1 – 44 Імаде, 0:2 – 45+3 Корралес, 0:3 – 55 Лопес, 1:3 – 76 Овдійчук

Наразі українська команда залишається на останній сходинці турнірної таблиці своєї групи, не маючи залікових балів.

Standings provided by Sofascore

Зауважимо, напередодні УЄФА відмовився переносити цей поєдинок, попри серйозну стурбованість іспанської делегації через нещодавнє перехоплення іранської ракети поблизу Туреччини.

Варто додати, що першим матчем цієї кваліфікації для українок була зустріч проти Англії, яка відбулася 3 березня та завершилася розгромною поразкою збірної України з рахунком 1:6. У першому таймі "синьо-жовті" зуміли стримати натиск чинних чемпіонок Європи (0:0), однак по перерві пропустили шість м'ячів, відповівши лише єдиним голом від Яни Калініної.

Нагадаємо, що 9 лютого жіночу збірну України очолила Ія Андрущак. На цій посаді вона замінила Володимира Пятенка.