Збірна України WU-19 перемогла у серії пенальті Угорщину в товариському матчі

Молодіжна збірна України WU-19 здобула звитягу у серії одинадцятиметрових над командою Угорщини у товариському матчі, який проходив у межах тренувального збору у болгарському Бансько.

Рахунок відкрили угорські футболістки, завдяки зусиллям Арвай на 35-й хвилині матчу. Проте "синьо-жовті" не довго вагалися з відповіддю.

На 45-й хвилині Колодій ефектно обіграла захисниць команди суперника у штрафному майданчику та пробила прямо у праву дев'ятку, не лишивши шансу угорській воротарці врятувати перевагу своєї збірної.

Але на 72-й хвилині єдина голеадорка з нашого боку у цьому матчі Колодій отримала другу жовту та залишила команду у меншості. Проте, зрештою, українські футболістки зуміли втримати рахунок та вирішили результат спарингу у серії пенальті, де здобули перемогу 6:5.

Товариські матчі (Жінки, WU-19)

5 червня, Бансько (Болгарія)

Україна (WU-19) – Угорщина (WU-19) 1:1 (1:1), по пен. 6:5

Голи: 0:1 – 35 Арвай, 1:1 – 45 Колодій

Вилучення: 72 Колодій (Україна, друга жовта картка)

Україна (WU-19): Харченко, Купцова, Савкіна, Леспух (Олійниченко, 58'), Осадча, Бєлкіна, Іванченко (Гладун, 58'), Колодій, Назаренко, Козішкурт (Деркач, 90+2'), Паскаренко.

Угорщина (WU-19): Балог, Шагі, Вереш, Сарваш, Ковач, Переші, Ершек, Худьїк, Тот, Арвай, Соос.

На болгарському зборі підопічні Олега Бортніка зіграють ще два товариських матчі проти США (7 червня, 17:30 та 9 червня, 15:30 – за київським часом).

Нагадаємо, зо напередодні дівоча збірна України WU-16 зіграла перший матч на Турнірі розвитку УЄФА, у якому також по пенальті здобула перемогу над Туреччиною.