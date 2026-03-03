Жіноча збірна України розгромно поступилася Англії у відборі на ЧС-2027

Жіноча збірна України зазнала розгромної поразки від команди Англії у відборі на чемпіонат світу-2027, пропустивши всі м'ячі по перерві.

Зустріч закінчилася з рахунком 1:6.

У першому таймі "синьо-жовті" зуміли стримати натиск чинних чемпіонок Європи та віцечемпіонок світу, однак одразу по перерві нападниця Арсенала Алессія Руссо зробила швидкий дубль.

Яна Калініна зуміла скоротити відставання на 58-й хвилині, але вже невдовзі представниця Баварії Джорджія Стенвей реалізувала пенальті, а за кілька миттєвостей забила і четвертий гол Англії.

А в останні 10 хвилин гравчиня Манчестер Сіті Джесс Парк забила ще двічі, довівши рахунок до непристойного.

Чемпіонат світу-2027 – Кваліфікація (Ліга А)

Перший тур, 3 березня

Україна – Англія 1:6 (0:0)

Голи: 0:1 – 47 Руссо, 0:2 – 51 Руссо, 1:2 – 58 Калініна, 1:3 – 64 Стенвей (пенальті), 1:4 – 70 Стенвей, 1:5 – 78 Парк, 1:6 – 89 Парк

Після цієї зустрічі українська команда опинилася на останній сходинці турнірної таблиці своєї групи, наразі залишаючись без набраних очок.

Standings provided by Sofascore

У межах відбору на ЧС-2027 "синьо-жовті" зіграють ще один матч проти Англії, й два поєдинки проти Іспанії та Ісландії. Пряму путівку на Мундіаль здобуде переможець групи, а команди що посіли місця з 2 по 4 зіграють матчі плейоф.

Нагадаємо, що 9 лютого жіночу збірну України очолила Ія Андрущак. На цій посаді вона замінила Володимира Пятенка.