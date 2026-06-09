Англія – Україна: відеотрансляція матчу відбору на ЧС-2027

У вівторок, 9 червня, жіноча збірна України з футболу зіграє проти національної команди Англії в останньому турі групового етапу кваліфікації на чемпіонат світу-2027.

Матч відбудеться в Ліверпулі на "Гілл Дікінсон Стедіум". Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Дивіться пряму трансляцію, яку організує УАФ, у прямому етері на "Чемпіоні".

Відеотрансляція матчу Англія – Україна

Зазначимо, що "синьо-жовті" програли всі поєдинки у своєму квартеті, де їм протистояли також Ісландія та Іспанія. Вони вже точно вилетять з елітного дивізіону Ліги націй, але продовжуватимуть боротися за путівку на чемпіонат світу в раунді плейоф.