Англія – Україна: відеотрансляція матчу відбору на ЧС-2027
Жіноча збірна України з футболу
УАФ
У вівторок, 9 червня, жіноча збірна України з футболу зіграє проти національної команди Англії в останньому турі групового етапу кваліфікації на чемпіонат світу-2027.
Матч відбудеться в Ліверпулі на "Гілл Дікінсон Стедіум". Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.
Дивіться пряму трансляцію, яку організує УАФ, у прямому етері на "Чемпіоні".
Зазначимо, що "синьо-жовті" програли всі поєдинки у своєму квартеті, де їм протистояли також Ісландія та Іспанія. Вони вже точно вилетять з елітного дивізіону Ліги націй, але продовжуватимуть боротися за путівку на чемпіонат світу в раунді плейоф.