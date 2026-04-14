Збірна України поступилась Ісландії у третьому матчі кваліфікації ЧС-2027

Жіноча збірна України з футболу на виїзді поступилась Ісландії в матчі 3-го туру кваліфікації чемпіонату світу-2027.

Зустріч завершилась з рахунком 1:0. Єдиним голом у грі відзначилась Александра Йоханнсдоттір на старті другої половини гри.

Для "синьо-жовтих" це третя поспіль поразка у відборі.

Чемпіонат світу-2027 – Кваліфікація (Ліга А)

Третій тур, 14 квітня

Ісландія – Україна 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 47 Йоханнсдоттір

Ісландія: Рунарсдоттір, Гудр. Арнардоттір, Віггосдоттір (к), І. Сігурдардоттір, Хейдарсдоттір, Вільяльмсдоттір (Асгейрсдоттір, 73), Йоханнсдоттір, Антонсдоттір (Херманнсдоттір, 83), Т. Палмадоттір (Ейріксдоттір, 66), Йессен (Боама, 66), С. Йонсдоттір.

Україна: Келюшик (Самсон, 65), Корсун, Ольхова, Котик, Шайнюк, Петрик, Заборовець (Молодюк, 71), Кравчук (Андрухів, 84), Калініна (к) (Бойчук, 71), Овдійчук, Куніна (Апанащенко, 84).

Нагадаємо, у першому турі відбору на ЧС-2027 Україна поступилася Англії (1:6), Іспанія переграла Ісландії (3:0). У другому турі Україна програла Іспанії (1:3).

Наступний матч "синьо-жовті" проведуть у суботу, 18 квітня, з Іспанією.