Збірна України проведе відкрите тренування у Львові

Вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії збірна України проведе відкрите тренування на рідній землі.

Про це повідомляє УАФ.

Відкрите тренування національної команди відбудеться у середу, 3 червня, на львівському стадіоні "Скіф". Початок – о 16:15 за київським часом.

Квитки – безплатні, оформити їх можна за посиланням.

Зазначимо, що тренувальний збір "синьо-жовтих" проходить у Винниках на базі Emily Resort.

До табору збірної вперше отримали виклик Геннадій Синчук із канадського Монреаля та Олександр Романчук із румунської Університаті. Загалом до основної заявки потрапили 26 футболістів.

Нагадаємо, що збірна України проведе два товариські матчі. У першому поєдинку, який відбудеться 31 травня, підопічні Андреа Мальдери зустрінуться з Польщею. У другому матчі "синьо-жовті" зіграють проти Данії.