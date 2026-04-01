У мене є начальник: Ребров емоційно відреагував на питання про майбутнє у збірній України

Головний тренер збірної України Сергій Ребров емоційно відповів на запитання щодо свого майбутнього в національній команді.

Про це він розповів на післяматчевій пресконференції.

"У мене є начальник. Я поговорю з Андрієм Шевченком. Мій контракт закінчується через два місяці, я вже сказав, більше я додати не можу. Якщо ми разом вирішимо, що зі мною немає майбутнього у національної збірної – нема проблем, для мене це не проблема. Ви не думайте, що я тримаюся за це місце. Але я перед грою поговорив з Шевченком, він сказав, що після гри поговоримо. Все. Чому вас настільки це питання турбує? Не треба казати про всю Україну", – сказав він.

Ребров вкотре не відповів на запитання про те, чи готовий він продовжити контракт зі збірною України.

"Я ще не говорив з Шевченком, почую, що він скаже", – підсумував тренер.

Ребров очолює збірну України з 2023 року. Він вивів команду на Євро-2024, де "синьо-жовті" не змогли вийти з групи. Чинна угода фахівця спливає після чемпіонату світу-2026, на який команда не відібралася. Раніше тренер пояснив поразку від Швеції (3:1) у плейоф відборі на ЧС-2026.

Напередодні "синьо-жовті" у товариському матчі обіграли національну команду Албанії завдяки єдиному голу Олексія Гуцуляка на 46-й хвилині.