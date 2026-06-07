Ми всі з тобою: УАФ висловила підтримку Еріксену

Українська асоціація футболу опублікувала слова підтримки півзахиснику збірної Данії Крістіану Еріксену.

Про це повідомляє пресслужба організації.

"Ми всі з тобою, Крістіане", – йдеться в заяві.

Також під цим постом засвідчили прихильність до футболіста німецького Вольфсбурга українські футбольні клуби: Шахтар Донецьк, Верес та Кудрівка.

Товариський матч між Україною та Данією був перерваний на 65-й хвилині гри через проблеми зі здоров'ям зіркового півзахисника Крістіана Еріксена.

Ексгравцеві Манчестер Юнайтед стало погано безпосередньо під час поєдинку. Він схопився за груди та знепритомнів, і гравці обох команд викликали лікарів. З трибун лунало ім'я Крістіана Еріксена. Футболіста збірної Данії евакуювала з поля бригада невідкладної допомоги.

Сама гра завершилась за рахунку 2:1 на користь данців. Голами відзначилися Патрік Доргу, Йоакім Мегле та вінгер "синьо-жовтих" Віктор Циганков.

Нагадаємо, що у першому матчі під керівництвом Андреа Мальдери збірна України перемогла Польщу з рахунком 2:0. У складі "синьо-жовтих" голами відзначилися Андрій Ярмоленко та Роман Яремчук.