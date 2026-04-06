Україна може зіграти товариський матч проти Данії – журналіст

Збірна України з футболу може провести товариський матч проти Данії.

Про нього повідомив журналіст Володимир Звєров.

За інформацією журналіста, ця європейська національна команда, яка не пробилась на чемпіонат світу-2026, може стати одним із червневих суперників "синьо-жовтих".

"Є серйозна ймовірність, що одним із суперників на червневі спаринги для збірної України буде команда Данії. Є серйозна ймовірність, що на початку червня нас очікує матч Данія – Україна. Данія – одна з найсильніших команд, яка не вийшла на чемпіонат світу. І, насправді, це шок, оскільки покоління у них яскраве та класне", – сказав Звєров.

Відзначимо, що Данія поступилась Чехії по пенальті у фіналі плейоф відбору на Мундіаль, тоді як Україна у півфінальному поєдинку провально програла Швеції 1:3.

Наразі невідомо, хто керуватиме синьо-жовтою командою у червні. Нинішнім наставником залишається Сергій Ребров, у якого є чинний контракт зі збірною до кінця липня 2026-го.

Після переможної зустрічі проти Албанії (1:0) Ребров емоційно відреагував на запитання про своє майбутнє у збірній, не ставши нічого підтверджувати чи спростовувати з приводу чуток своєї долі у національній команді.

У ЗМІ називають декілька кандидатів на заміну Реброву. Мирон Маркевич та Руслан Ротань вже відреагували на свої ймовірні запрошення до національної команди.