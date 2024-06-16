Польща зіграє з Нідерландами, Англія — із Сербією: розклад матчів Євро-2024
У неділю, 16 червня, на чемпіонаті Європи з футболу буде зіграно три матчі.
У групі C шлях на Євро розпочнуть збірні Словенії та Данії, а також Сербії та Англії, яка була фіналістом попереднього ЧЄ.
Також відбудеться один поєдинок команд з групи D — Польща зустрінеться з Нідерландами.
Євро-2024, Німеччина
1 тур, Група D, 16 червня
16:00 Польща — Нідерланди
Група C
19:00 Словенія — Данія
22:00 Сербія — Англія
У попередній ігровий день збірна Швейцарії переграла Угорщину, Іспанія розгромила Хорватію, а Італія здобула вольову перемогу над Албанією.
Нагадаємо, Євро-2024 проходить із 14 червня до 14 липня у Німеччині. Матчі континентальної першості прийматимуть 10 міст: Берлін, Кельн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майні, Гельзенкірхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен, Штутгарт.