Польща зіграє з Нідерландами, Англія — із Сербією: розклад матчів Євро-2024

У неділю, 16 червня, на чемпіонаті Європи з футболу буде зіграно три матчі.

У групі C шлях на Євро розпочнуть збірні Словенії та Данії, а також Сербії та Англії, яка була фіналістом попереднього ЧЄ.

Також відбудеться один поєдинок команд з групи D — Польща зустрінеться з Нідерландами.

Євро-2024, Німеччина

1 тур, Група D, 16 червня

16:00 Польща — Нідерланди

Група C

19:00 Словенія — Данія

22:00 Сербія — Англія

У попередній ігровий день збірна Швейцарії переграла Угорщину, Іспанія розгромила Хорватію, а Італія здобула вольову перемогу над Албанією.

Нагадаємо, Євро-2024 проходить із 14 червня до 14 липня у Німеччині. Матчі континентальної першості прийматимуть 10 міст: Берлін, Кельн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майні, Гельзенкірхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен, Штутгарт.