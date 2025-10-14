Збірна ПАР вперше з 2010 року вийшла на чемпіонат світу

Збірна Південної Африки вперше з 2010 року гратиме на чемпіонаті світу з футболу.

У матчі 10 туру команда ПАР вдома розгромила Руанду. Це дозволило південноафриканцям з 18 балами виграти групу С кваліфікації. Другою стала Нігерія, в активі якої 17 пунктів.

Для Південної Африки це буде четверта світова першість. Команда брала участь на чемпіонатах світу 1998 і 2002 років та приймала ЧС у 2010 році.

Зазначимо, що стала 6-ю командою від Африки, яка кваліфікувалась на ЧС-2026. Раніше путівку на турнір у США, Канаді та Мексиці вибороли Марокко, Туніс Єгипет, Алжир та Кабо-Верде.

Нагадаємо, що збірна України вже розпочала свій шлях у кваліфікації до чемпіонату світу 2026 року. У першому матчі підопічні Сергія Реброва поступилися команді Франції, після чого розписала мирову з Азербайджаном.

Напередодні збірна Україна зуміла вирвати перемогу в матчі над Ісландією, а також мінімально здолати Азербайджан в межах кваліфікації чемпіонату світу 2026 року.