В Італії відреагували на ініціативу США щодо заміни Ірану на ЧС-2026
Міністр спорту Італії Андреа Абоді відреагував на ініціативу посланника президента США Паоло Замполлі, який закликав замінити збірну Ірану на Італію на чемпіонаті світу з футболу 2026 року.
Його слова передає Sky News.
Абоді вважає, що кваліфікація на світову першість здобувається на футбольному полі.
"Ймовірна повторна кваліфікація Італії на ЧС-2026, яку, за повідомленнями, запропонував ФІФА посланник президента США Дональда Трампа Паоло Дзамполлі, по-перше, неможлива, а по-друге – недоречна.
Не знаю, що з цього на першому місці. Кваліфікація здобувається на футбольному полі", – заявив Абоді.
Нагадаємо, що "Скуадра Адзурра" втретє поспіль не кваліфікувалась на чемпіонат світу, сенсаційно поступившись Боснії і Герцеговині у фінальному поєдинку раунду плейоф відбору на ЧС-2026. Водночас Іран поки не підтвердив свою участь у турнірі через війну на Близькому Сході.
Іранська команда має провести усі поєдинки групового етапу на території США та зверталася до ФІФА з проханням перенести матчі до Мексики, але ця пропозиція була відхилена. Попри це, Джанні Інфантіно запевняв, що Іран зіграє на ЧС-2026.