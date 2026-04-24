В Італії відреагували на ініціативу США щодо заміни Ірану на ЧС-2026

Міністр спорту Італії Андреа Абоді відреагував на ініціативу посланника президента США Паоло Замполлі, який закликав замінити збірну Ірану на Італію на чемпіонаті світу з футболу 2026 року.

Його слова передає Sky News.

Абоді вважає, що кваліфікація на світову першість здобувається на футбольному полі.

"Ймовірна повторна кваліфікація Італії на ЧС-2026, яку, за повідомленнями, запропонував ФІФА посланник президента США Дональда Трампа Паоло Дзамполлі, по-перше, неможлива, а по-друге – недоречна. Не знаю, що з цього на першому місці. Кваліфікація здобувається на футбольному полі", – заявив Абоді.

Нагадаємо, що "Скуадра Адзурра" втретє поспіль не кваліфікувалась на чемпіонат світу, сенсаційно поступившись Боснії і Герцеговині у фінальному поєдинку раунду плейоф відбору на ЧС-2026. Водночас Іран поки не підтвердив свою участь у турнірі через війну на Близькому Сході.

Читайте також : Рубіо попередив збірну Ірану перед приїздом до США на ЧС-2026

Іранська команда має провести усі поєдинки групового етапу на території США та зверталася до ФІФА з проханням перенести матчі до Мексики, але ця пропозиція була відхилена. Попри це, Джанні Інфантіно запевняв, що Іран зіграє на ЧС-2026.