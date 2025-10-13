Збірна Кабо-Верде вперше в історії вийшла на чемпіонат світу

Збірна Кабо-Верде стала 23-ю командою, яка оформила вихід до фінальної частини чемпіонату світу-2026.

13 жовтня у матчі групи D африканського відбору команда перемогла збірну Есватіні (3:0), набравши 23 очки та посівши 1-е місце. На другій та третій позиції команди Камеруну (19 очок) та Лівії (16).

Зазначимо, що цей перший в історії вихід команди у фінальну частину першості.

Зазначимо, що Кабо-Верде стала 5-ю командою від Африки, яка кваліфікувалась на ЧС-2026. Раніше путівку на турнір у США, Канаді та Мексиці вибороли Марокко, Туніс Єгипет та Алжир.

Нагадаємо, свій шлях на ЧС-2026 продовжує збірна України, яка сьогодні, 13 жовтня, зіграє проти Азербайджану. Перша гра команд завершилась із рахунком 1:1.

Нагадаємо, збірна Україна зуміла вирвати перемогу в матчі над Ісландією в межах кваліфікації чемпіонату світу 2026 року. Завдяки цьому команда Сергія Реброва вийшла на друге місце в турнірній таблиці групи, маючи в активі 4 очки.